Quirófano híbrido en Son Espases: tecnología de imagen y abordajes mínimamente invasivos

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este jueves el nuevo quirófano híbrido de Son Espases, que sitúa a la comunidad a la vanguardia quirúrgica al integrar tecnología de imagen avanzada y abordajes mínimamente invasivos para mejorar la seguridad del paciente y reducir los riesgos en intervenciones complejas.

Así, el hospital universitario "ha dado hoy un paso decisivo en la modernización de la sanidad balear", ha informado el Ejecutivo en un comunicado en el que se explica que este espacio integra tecnología avanzada e innovación médica para ofrecer "intervenciones más seguras, rápidas y precisas", gracias a una inversión aproximada de 1,65 millones de euros financiados con fondos del factor de insularidad.

Prohens ha visitado la nueva infraestructura acompañada por la consellera de Salud, Manuela García; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados, y el jefe del Servicio de Cirugía Vascular, Pascual Lozano. Todos han coincidido en destacar que el equipamiento sitúa al hospital al nivel de los grandes centros europeos y han recordado que Son Espases ya fue pionero en España cuando en el año 2010 incorporó el primer quirófano híbrido para cirugía vascular.

Este quirófano está equipado con sistemas de imagen de alta resolución que integran TC, resonancia magnética y ecografía, con lo que los cirujanos visualizan en tiempo real el interior del cuerpo del paciente mientras realizan la intervención. Estas prestaciones suponen menos riesgos, menos complicaciones y más seguridad para el paciente.

Gracias a esta tecnología, pueden aplicarse técnicas mínimamente invasivas, incluso procedimientos percutáneos, en cirugías de alta complejidad. Esto se traduce en incisiones más pequeñas, menor dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y menos días de ingreso hospitalario.

Además, la imagen en tiempo real y las pantallas de alta definición permiten trabajar con una precisión milimétrica, lo que reduce la necesidad de cirugías abiertas y preserva más tejido sano.

En este quirófano se realizarán, principalmente, procedimientos de cirugía vascular, como reparaciones de aneurismas aórticos y otros tratamientos endovasculares complejos. Se estima que efectuarán entre 50 y 60 operaciones al mes.

El Govern ha señalado que el quirófano híbrido es un paso más en la renovación progresiva de toda el área quirúrgica de Son Espases, que ya se inició en 2025 con una primera inversión de cinco millones de euros para la reforma tecnológica de seis quirófanos y que continuará de forma progresiva en los próximos años.

La presidenta ha remarcado que el quirófano híbrido representa "una apuesta por la innovación y la seguridad", que permite ofrecer a los pacientes una atención más precisa, más rápida y más humana, "lo que consolida a Son Espases como hospital de vanguardia".

Con esta inversión, que incluye el equipamiento de imagen de alta gama y la adaptación estructural del espacio, el Servicio de Salud refuerza su estrategia para modernizar la red hospitalaria y garantizar la mejor tecnología al servicio de los ciudadanos.