Rafel Llobet, nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Consell

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la Agrupación Socialista de Consell ha renovado su Ejecutiva esta semana, y ha designado a Rafel Llobet como nuevo secretario general.

Llobet, quien ha confiado la secretaría de Organización en Margalida Deyà, ha agradecido la confianza y el apoyo obtenido por la militancia socialista del municipio, y ha alentado a mantener e incrementar la fuerza del socialismo en Consell, que con Andreu Isern en la Alcaldía, según ha considerado, ha dado estabilidad y sentido de pueblo.

"Tenemos que seguir trabajando para conseguir una agrupación todavía con más fuerza", ha dicho el nuevo secretario general, en una Asamblea que ha contado con la presencia del presidente de la Federación Socialista de Mallorca, Tolo Aguilar, del vicesecretario general, Miquel Cabot y de la diputada autonómica Malena Riudavets.

Aguilar ha agradecido el "compromiso y el paso adelante" de Llobet para asumir la secretaría general, y ha considerado que la figura del alcalde Isern representa la "piedra angular" del socialismo en Consell "que ha sabido mantener unos nivel óptimo de convivencia y progreso en el municipio".