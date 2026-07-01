Raixa acogerá una formación en 'pedra en sec' de 600 horas con certificación profesional

La formación en 'pedra en sec' en Raixa ofrecerá 600 horas de prácticas y certificación profesional en Mallorca. - CAIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La finca pública de Raixa acogerá una formación profesional de 600 horas de la familia de Edificación y Obra Civil en 'pedra en sec', que permitirá al alumnado obtener un certificado profesional y formarse en esta técnica tradicional de construcción sin aglomerantes.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, el curso está autorizado por el IES Politècnic y es el único de estas características en toda España, dando respuesta a una demanda histórica del sector.

La formación permitirá obtener un grado C de Formación Profesional, mediante el cual los alumnos podrán conseguir el certificado profesional correspondiente. Actualmente, el Gremi de Margers cuenta con una cualificación profesional, pero este programa supone un paso más en la acreditación oficial de esta especialidad.

El contenido del curso ofrecerá una capacitación integral en 'pedra en sec', una técnica que consiste en construir y mantener estructuras encajando piedras sin utilizar aglomerantes, lo que permite levantar muros estables y otras construcciones tradicionales.

El acuerdo firmado este miércoles por el conseller de Educación, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, establece que el Consell pondrá a disposición del alumnado y del profesorado espacios de la finca de Raixa, como aulas, zonas de prácticas y terrenos exteriores.

Por su parte, la Conselleria, a través del IES Politècnic, asumirá la organización de la formación, el profesorado y los materiales necesarios para el desarrollo del curso.