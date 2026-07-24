El raor de las reservas marinas presenta mayor diversidad genética que el de la pesca, según Imedea

Archivo - El raor de las reservas marinas presenta mayor diversidad genética que el sometido a la pesca, según Imedea - IMEDEA - Archivo

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), en colaboración con el Instituto Neerlandés de Ecología han demostrado con un estudio que la diversidad genética del raor -pez lorito- que habita en reservas naturales de Baleares es superior al que está sometido a la pesca.

Según ha informado en un comunicado, los resultados del estudio apuntan a que la diversidad genética de esta especie de Baleares aumenta las posibilidades que adquieran características que les permitan sobrevivir ante modificaciones en el entorno como cambios ambientales, enfermedades u otras amenazas.

Este hallazgo sugiere que las reservas marinas pueden actuar como reservas de diversidad genética y contribuir a mantener el potencial adaptativo de la especie.

El estudio también ha analizado la epigenética, el conjunto de mecanismos moleculares que regulan la activación y la desactivación de los genes en función de las características ambientales. Según los datos recogidos, los raors procedentes de reservas integrales y de zonas de pesca presentan patrones epigenéticos diferentes.

Estas diferencias sugieren que están respondiendo a entornos ecológicos diferentes y abren la puerta a entender mejor cómo las actividades humanas, como la pesca, pueden influir sobre las poblaciones más allá de la genética tradicional.

Para realizar el estudio, los investigadores recogieron muestras de peces de tres áreas de Mallorca y Menorca y se compararon los capturados por los pescadores con otros procedentes de reservas marianas cercanas a las zonas de pesca.

A continuación, se extrajo ADN de las muestras recogidas en los laboratorios del Imedea que posteriormente se analizaron en el Instituto Neerlandés de Ecología mediante técnicas de secuenciación de ADN y análisis epigenéticos de patrones de metilación.

Según la investigadora responsable del estudio, Margarida Barceló, los resultados muestran que "las reservas marinas pueden tener un papel fundamental en la conservación de la diversidad biológica del raor".

Además, ha añadido que el próximo paso será estudiar con más detalle el papel de las corrientes marinas en la dispersión de huevos y larvas, un proceso clave para entender cómo se conectan las poblaciones de raors de Baleares.

Por su parte, Josep Alós, investigador principal del proyecto, destaca que "conocer mejor estos procesos permitirá aportar herramientas científicas útiles para la gestión sostenible de la pesca recreativa del raor y para optimizar el papel de las reservas marinas en la conservación de la especie".