La rápida intervención de la Policía de Eivissa permite salvar a un hombre que sufrió una parada. - POLICÍA LOCAL EIVISSA

EIVISSA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha intervenido este jueves en una actuación de emergencia sanitaria que resultó determinante para la recuperación de un hombre de 41 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en una vivienda de la ciudad.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Eivissa en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 09.00 horas, cuando la Policía Local fue reclamada para prestar apoyo a los servicios sanitarios que ya se encontraban atendiendo a un varón inconsciente en el interior de un domicilio.

Durante la asistencia médica, el paciente entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que uno de los sanitarios inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), solicitando el apoyo de uno de los agentes de la Policía Local.

El agente continuó las maniobras de forma coordinada junto al personal sanitario y, tras aproximadamente cuatro minutos de reanimación, se logró recuperar las constantes vitales del paciente.

Una vez estabilizado, los servicios sanitarios continuaron con la atención médica para preparar su traslado al hospital. Debido a la estrechez de la escalera del inmueble, agentes y sanitarios colaboraron en el traslado del paciente desde la vivienda hasta la ambulancia, garantizando su seguridad durante toda la operación.

Posteriormente, la Policía Local estableció un dispositivo especial para facilitar la rápida evacuación del paciente, coordinando el tráfico para crear un itinerario prioritario y realizando un acompañamiento de avanzadilla que permitió asegurar los cruces y mantener la fluidez y seguridad de la circulación hasta la salida del municipio.