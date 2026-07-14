Archivo - La Real Academia de Jurisprudencia convoca el II Premio Fèlix Pons para estudios sobre derecho público autonómico. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares ha convocado la segunda edición del Premio Fèlix Pons, dotado con 4.000 euros, para reconocer un estudio jurídico inédito sobre derecho público autonómico de Baleares.

Según ha informado el Parlament en un comunicado, podrán optar al galardón las personas licenciadas o graduadas en Derecho por universidades españolas o extranjeras que presenten un trabajo original, inédito e individual. Los estudios podrán redactarse en catalán o castellano y presentarse por vía electrónica hasta el 30 de diciembre de 2026.

La resolución del jurado se dará a conocer antes del 15 de febrero de 2027 y la entrega del premio tendrá lugar en el Parlament durante la segunda quincena de marzo, coincidiendo con las celebraciones del Día de Baleares. El trabajo ganador será publicado posteriormente en el Boletín de la Real Academia.

El jurado estará presidido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares e integrado por un representante del Parlament, un catedrático de Derecho Público de la Universitat de les Illes Balears (UIB), un académico de la institución y su censor, que actuará como secretario.

El premio tiene como finalidad promover la investigación y el estudio del derecho público autonómico de Baleares y rendir homenaje al jurista y político mallorquín Fèlix Pons, quien presidió el Congreso de los Diputados entre los años 1986 y 1996.