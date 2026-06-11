Realojadas en hoteles 36 personas afectadas por el incendio en Magaluf

Fachada del edificio dónde se ha producido el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 personas residentes en el bloque de viviendas que ha sufrido un incendio este jueves en Magaluf, en el que han muerto dos personas, han sido realojadas temporalmente en hoteles de la zona.

Este mediodía, tras extinguir el incendio, los Bomberos de Mallorca han acompañado a los inquilinos a coger ropa y medicamentos de sus viviendas para pasar, al menos, una noche fuera.

Los efectivos de los bomberos han refrescado y ventilado el edificio, situado en el número 18 de la calle Martí Ros García, que quedará clausurado. Según los técnicos municipales, el bloque de viviendas no presenta riesgo de derrumbe, pero será este viernes cuando se haga una valoración exhaustiva.

Los bomberos y los técnicos municipales accederán este viernes al bloque de pisos para determinar cuando podrán regresar las 36 personas que han sido desalojadas.

El incendio se ha originado pasadas las 05.00 horas en la tercera planta del edificio y se ha propagado rápidamente al resto del edificio, especialmente en las plantas superiores, según la información de la Guardia Civil.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicado las dos personas que han muerto eran residentes del municipio y vivían en la novena planta del edificio. Según las primeras hipótesis, han sido intoxicadas por humo al tratar de bajar por las escaleras que, en palabras del alcalde, "se han convertido en una chimenea".

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha explicado que a su llegada, los bomberos se han encontrado con un fuego "muy violento". El humo se ha desplazado por el hueco de la escalera, que ha hecho efecto chimenea y se ha elevado por todo el edificio.