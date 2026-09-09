La reapertura de Centre Maimó Ben Faraig inaugura la semana europea de la cultura judía en Palma

El Centre Maimó Ben Faraig, en Palma, reabierto. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reapertura del Centre Maimó Ben Faraig, en Palma, tras años de inactividad, ha marcado el inicio de la programación de la semana europea de la cultura judía en la ciudad, que se prolongará hasta diciembre.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha señalado durante la presentación del centro cultural que la celebración de la semana de la cultura judía responde al objetivo de "reivindicar el legado histórico y cultural" de esta comunidad, sin la cual "no se puede entender la evolución" ni de Palma, ni de Mallorca.

Las actividades previstas comenzarán este miércoles a las 19.00 horas con la ceremonia de inauguración del centro, que la presidirá el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y que se completará con el concierto de la cantautora de música sefardí Jasmine Petrovic.

El día 19 de septiembre, a las 11.00 horas, la historiadora Laura Miró dirigirá una ruta por el Call Jueu de Palma, con el centro cultural como punto de partida.

Posteriormente, el día 23 del mismo mes, el Teatre Municipal Maruja Alfaro - Mar i Terra acogerá al ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, quien compartirá con los asistentes una conferencia en formato de conversación.

Ya en octubre, el día 8 Llorenç Perelló ofrecerá un concierto en el Teatre Municipal Xesc Forteza, y el día 23, nuevamente en el espacio Maruja Alfaro, visitará la jornada la escritora de origen judío Dory Sontheimer.

De cara a noviembre, el día 11 la Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca será la sede de un acto con el doctor en sociología y secretario científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Alejandro Baer Mieses.

Finalmente, el 10 de diciembre la programación de esta edición terminará con la participación de la política, analista y escritora Pilar Rahola, también en el Maruja Alfaro.

Bonet ha valorado la reapertura del Centre Maimó Ben Faraig como un espacio "dedicado a avanzar decisivamente en el estudio, el fomento y la divulgación de la historia, el arte y la cultura judía en Mallorca".

El centro contiene una nueva museografía, integrada por 13 paneles temáticos con textos descriptivos escritos en mallorquín, castellano e inglés. Además, acoge un retrato del poeta y filólogo Marian Aguiló, nacido en Palma en 1825 y de ascendencia judía.

Al mismo tiempo, forman parte de la exposición permanente distintos objetos de culto judío cedidos por la comunidad judía y una pieza que constituye un estudio del busto de la escultura de Jafuda Cresques, junto con dos dibujos preparatorios, firmados por la artista María Isabel Ballester.

El Centre Maimó Ben Faraig permanecerá abierto durante toda la semana laboral de 10.00 a 14.00 horas y se incrementará su inventario con la proyección de un trabajo audiovisual que recoge aspectos significativos de la tradición y la cultura judíos.