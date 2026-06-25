Rebajas verano 2026 en Baleares: El pequeño comercio pide regularlas, mientras grandes superficies las ven con optimismo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Disparidad de expectavias para el periodo de rebajas de verano de 2026 en Baleares con las agrupaciones del pequeño comercio reivindicando una regulación de las mismas para establecer dos temporadas delimitadas y empresas de las grandes superficies que hablan de "optimismo".

De este modo, la presidenta de los Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, ha indicado que sus afiliados les han indicado que están "decepcionados" con estas rebajas, puesto que se habría "desvirtuado" su propósito y ha considerado que "no es justo" que se inicien antes del grueso de la temporada turística.

Además, ha criticado que desde que se liberalizaran las rebajas, las grandes superficies y las plataformas 'online' les hacen "daño" porque tienen descuentos y rebajas "todo el año". Esto hace que los pequeños comercios "no puedan competir en igualdad de condiciones" y que las perspectivas que manejan "no sean buenas".

Distinta opinión tiene el vicepresidente de Federación Patronal del Comercio de Baleares (Afedeco), Pedro Miró, quien sí tiene unas "buenas perspectivas" pese a que los asociados les solicitan que las rebajas comiencen a mediados de julio. Uno de los motivos que ha dado es que hasta hace poco hacía tiempo para ir en chaqueta y esto hacía "difícil" vender los complementos de verano.

Sin embargo, en El Corte Inglés han subrayado que, en el caso de Mallorca, las rebajas se afrontan con "optimismo", especialmente motivadas por estas altas temperaturas del mes de junio y la necesidad de las familias de la isla de equiparse de cara a estos meses de verano y vacaciones.

A esto habría que sumar la previsión de que haya una "muy buena afluencia de público" en estas primeras semanas, sobre todo por los descuentos de hasta el 40 y el 50% en los productos más demandados por el consumidor, como son la confección de moda, la zapatería, los deportes, complementos y textil para el hogar.

Por otra parte, han estimado que habrá una cifra relevante de visitantes internacionales, ya que "en muchos casos conocen el periodo de inicio de rebajas y buscan también aprovecharse de las ofertas".

Consultada por si habrá muchos comercios asociados a Pimeco que estos días se adherirán a las rebajas, Domingo ha sugerido que "quien más y quien menos" pondrán algún tipo de descuento cercano al 10% que aumentarán conforme pasen los días.

Ahora bien, ha aclarado que muchos comerciantes están "muy enfadados" porque este periodo de rebajas es "insostenible" y, si se suman, es por no perder clientes en favor de las grandes superficies y lo harán con un margen de beneficios "más estrecho".

Asimismo, ha planteado que el beneficio de estos establecimientos es "muy ajustado" para aguantar el invierno, lo que ha afirmado que provoca el "cierre de tiendas". Incluso, ha apuntado que habrá algunos comercios próximos a la costa de las zonas turísticas hace que no se vayan a sumar a las rebajas, mientras que los de Palma y el interior de Mallorca lo harán pero trasladan su "disconformidad".

REGULARIZAR LAS REBAJAS

Miró ha coincidido en este desacuerdo por el avance de las rebajas y ha recordado que, cuando se liberalizaron en 2012, estuvo "bien" en su momento debido al periodo de crisis económica que se afrontaba.

Por eso ha pedido hacer un "examen de conciencia" y volver a la regulación que había antes con un tiempo de duración establecido, ya que los gastos en los comercios se han incrementado en la cuota de autónomos, los impuestos o los costes laborales.

El representante de la patronal comercial balear ha incidido en que a esto habría que sumar la incorporación de la venta 'on line', que ya representaría un 25% de lo que se gasta.

Sin embargo, ha puesto en valor la atención personalizada que se ofrece en el pequeño comercio y la mayor calidad que ofrecerían con respecto a las grandes superficies. Miro ha destacado que a esto habría que sumar que los comerciantes baleares promueven la "economía circular", puesto que "lo que se gastan en ellos, lo invierten en Baleares".

Por su parte, desde El Corte Inglés han defendido que las rebajas de verano se han adelantado con el objetivo de que los clientes, que empiezan ahora las vacaciones a primeros de julio, "se vayan con todo el equipamiento necesario para disfrutar de los días de descanso". Este año han indicado que empiezan un jueves para que los clientes "tengan más tiempo de cara al fin de semana para planificar las compras".

CONSUMO PIDE PLANIFICAR COMPRAS Y CONSERVAR LOS RECIBOS

Desde la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern han recalcado de que el periodo de rebajas de verano constituye una "buena oportunidad" para adquirir productos a precios más ventajosos pero ha recordado que esta práctica debe realizarse "con responsabilidad", puesto que "lo que se rebaja es el precio, no la calidad, la seguridad ni los derechos de las personas consumidoras".

En este contexto, Consumo ha insistido en tres claves para comprar con garantías, que sería planificar el gasto, comparar precios y conocer las condiciones de compra, especialmente ante el incremento de la oferta comercial y de las campañas promocionales durante los meses de verano.

La primera es planificar las compras con antelación, elaborar una lista de necesidades reales y fijar un presupuesto para evitar compras impulsivas . Asimismo, sería importante comparar precios y calidades, y comprobar que figure claramente el precio original junto al rebajado o el porcentaje de descuento aplicado. El precio original debe ser el más bajo que el producto haya tenido en el establecimiento durante los 30 días anteriores al inicio de las rebajas. La siguiente sería conocer las condiciones de venta. Los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes, no pueden haber sido adquiridos expresamente para este periodo y deben mantener la misma calidad que tenían antes de la rebaja. Además, deben estar claramente identificados y diferenciados del resto de artículos no incluidos en la promoción. Por último, han subrayado la importancia de conservar toda la documentación de la compra. Solicitar y guardar el tique o la factura es imprescindible en caso de reclamación, cambio o devolución. Si surge algún problema y no se alcanza una solución con el establecimiento, la persona consumidora puede solicitar la hoja de reclamaciones y presentar la correspondiente queja o utilizar la vía telemática habilitada .

La Dirección General ha recuerda que los comercios no están obligados a cambiar un producto en perfecto estado, aunque muchos lo admiten voluntariamente. En estos casos, la devolución no tiene porqué realizarse en efectivo, pudiendo ofrecerse un cambio o un vale. En las compras realizadas por internet, las personas consumidoras disponen de un plazo de 14 días naturales para desistir de la compra.

Por último, Consumo recuerda que el servicio posventa y la garantía son los mismos durante las rebajas que fuera de este periodo. En productos nuevos, la garantía es de tres años; en los de segunda mano, puede reducirse a un año si así se ha pactado por escrito; en caso contrario, será de dos años.