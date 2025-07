Las rebajas de verano tienen inicio "muy discreto" en pequeño y mediano comercio y "muy positivo" en grandes almacenes

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las rebajas de verano han arrancado de manera dispar en Baleares, pues mientras pequeño y mediano comercio ven un inicio "muy discreto", grandes superficies hacen una valoración "muy positiva".

Según la presidenta de Pimeco y vicepresidenta de Pimem, Carolina Domingo, en declaraciones a Europa Press, las rebajas estivales han comenzado de un modo "muy discreto" en el pequeño y mediano comercio.

Domingo ha considerado que, a diferencia de épocas pasadas, cuando había "temporadas" de rebajas "muy marcadas", y los consumidores que acudían a las tiendas iban "con ilusión", como si fuese "una fiesta", quienes ahora "van de compras" en rebajas "es porque lo necesitan".

Las rebajas "se han desvirtuado mucho", ha lamentado, señalando que en esta primera semana de descuentos "las ventas han sido normales". "Todavía no se ha llegado a la misma cifra que el año pasado", ha reconocido, aunque ha evitado dar más detalles, prefiriendo esperar al final de la temporada para hacer un balance, ya que "siempre hay semanas más flojas y otras con más ventas".

En todo caso, en palabras de Domingo, el pequeño y mediano comercio tiene un "gran problema" con las rebajas, puesto que "cada ves se adelantan más y no están regularizadas".

Esta circunstancia, ha explicado, complica que el pequeño y mediano comercio pueda tener "cierto margen de beneficio", y además hace "imposible" competir "en igualdad" con grandes almacenes.

Por este motivo, ha pedido "una regulación de las rebajas a nivel europeo", porque "este no es solo un problema del pequeño y mediano comercio de Baleares y del resto de España, sino de toda Europa". "Y nosotros queremos fomentar la economía circular", porque "lo que se compra en plataformas en línea no queda en esta tierra y" por ende "no se reinvierte en salud o educación" y esto, ha advertido, puede suponer a la larga "un futuro con un peor estado del bienestar".

En cuanto a los grandes almacenes, el Corte Inglés ha apuntado que el arranque de las rebajas de verano ha sido "muy positivo" en sus centros, con "una afluencia muy importante" de personas.

El responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Baleares, Antonio Sánchez Grao, ha comentado que el consumidor local ha reaccionado "bien" al inicio de estas rebajas, que ha estado marcado por las altas temperaturas, y ha aprovechado para adquirir "moda para esta temporada" estival. De hecho, confección de moda, de señora y caballero, complementos, baño y deportes es lo que mejor está funcionando, ha añadido.