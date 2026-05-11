Un recetario y un documental buscan poner en valor la sardina mallorquina y fomentar su consumo - CAIB

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado el recetario y el documental 'La sardina de Mallorca: un tesoro desconocido' con el objetivo fomentar el consumo y poner en valor este pescado azul como un producto local, saludable, sostenible y vinculado a la tradición marinera de Baleares.

El acto, que ha tenido lugar la tarde de este lunes, se enmarca dentro de la celebración de la Feria de la Sardina, que tendrá lugar entre el jueves y el domingo en el muelle de pescadores de Palma.

El recetario, ha informado la Conselleria en un comunicado, ha sido elaborado con la colaboración de la Escuela de Hotelería de Baleares (EHIB) e incluye recetas tradicionales y propuestas gastronómicas actuales con la sardina como protagonista.

La publicación reivindica este producto como un alimento "nutritivo, versátil y plenamente mediterráneo" y pretende contribuir a recuperar su protagonismo tanto en los hogares como en la restauración.

Durante el acto también se ha proyectado el documental con el mismo título, una pieza audiovisual que pone el foco en la sardina como elemento vinculado a la cultura marinera, a la gastronomía y al producto local.

"Se trata de un producto de gran calidad, muy nuestro y que a menudo no tiene el reconocimiento que merece. Además, en temporada, es un producto fresco, a un precio muy asequible, y que forma parte de la alimentación básica", ha reivindicado el conseller del ramo, Joan Simonet.

Iniciativas como esta, ha añadido, permiten "seguir acercando el producto local a la ciudadanía, especialmente a través de la cocina y de la divulgación".