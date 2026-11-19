Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha rechazado este jueves con los votos en contra de PP y Vox la comparecencia de Antoni Mesquida, que estuvo al frente de la dirección general de Función Pública entre julio y septiembre de 2025.

La solicitud fue solicitada por MÉS per Mallorca a raíz de su nombramiento en julio de 2025 para que explicara sus proyectos al frente de la dirección general. Sin embargo, Mesquida presentó su renuncia por motivos personales a finales de septiembre del mismo año.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha rechazado la comparecencia de una persona que apenas estuvo unos meses en el cargo y lo que ha considerado la intención del grupo proponente de convertirla en una comparecencia genérica.

En términos generales, el diputado del PP Jordi López ha argumentado que la comparecencia de Mesquida "no tiene sentido", al tiempo que ha reivindicado el trabajo de su sucesora, Violeta Rodríguez.

Los diputados de MÉS per Mallorca y PSIB, Marta Carrió y Llorenç Pou, respectivamente, han defendido la necesidad de que la persona al frente de la dirección general explique sus líneas de trabajo.