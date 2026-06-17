Las reclamaciones de los usuarios sanitarios aumentan un 37,2% en Baleares en 2025, la mayoría por demoras

El defensor de los usuarios sanitarios de Baleares, Bernardí Bou. - PARLAMENT

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las reclamaciones tramitadas por la Oficina del Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Baleares aumentaron un 37,2 por ciento en 2025, hasta alcanzar los 251 expedientes, frente a los 183 registrados el año anterior y las demoras asistenciales continuaron siendo el principal motivo de queja.

Así lo ha expuesto este miércoles el defensor de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Baleares, Bernardí Bou, durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament para presentar la memoria anual de la institución.

Bou ha atribuido el incremento de los expedientes a una mayor difusión de la labor de la oficina y a una mejor información a los ciudadanos sobre el procedimiento que deben seguir para que sus reclamaciones puedan ser admitidas a trámite.

Asimismo, las demoras sanitarias volvieron a concentrar el mayor volumen de quejas registradas. En concreto, las reclamaciones relacionadas con retrasos en consultas especializadas representaron el 21,5 por ciento del total de expedientes tramitados durante el pasado año.