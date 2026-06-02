Recomendaciones ante las olas de calor

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha la campaña 'El calor puede ser mortal, la prevención es vital', que recoge consejos preventivos para toda la ciudadanía, y con especial atención para trabajadores y personas vulnerables.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la campaña prestan especial atención a personas mayores, niños, personas que padecen enfermedades crónicas y trabajadores que se encuentran al aire libre y expuestos a altas temperaturas.

¿QUÉ HACER ANTE LAS OLAS DE CALOR?

- Evitar realizar actividad física o deportiva entre las 12.00 y las 16.00 horas, mantenerse en la sombra.

- Cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera e hidratarse constantemente.

- Comer ligero y utilizar protección solar incluso cuando no se esté bajo el sol.

- Cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor.