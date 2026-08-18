La reconversión de locales y el crecimiento en altura generan más de 2.000 viviendas en Baleares en dos años

Archivo - Carteles de venta y alquiler en un local - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha destacado que Baleares ha obtenido 2.028 viviendas en los dos últimos años gracias a la reconversión de locales, la división de viviendas, el incremento en altura y los cambios de uso.

Así lo ha resaltado la asociación en una nota de prensa, en la que ha considerado que el archipiélago avanza en la búsqueda de soluciones al problema del acceso a la vivienda para los residentes.

El presidente de Abini, Daniel Arenas, ha subrayado que la situación actual es "especialmente preocupante" para los jóvenes, pero ha estimado necesario poner el perspectiva la dimensión del problema y "reconocer los avances" de los últimos años.

"Nadie puede solucionar en cuatro años un problema que lleva acumulando déficit durante más de una década. La vivienda necesita tiempo, planificación, inversión, seguridad jurídica y continuidad en las políticas", ha afirmado.

Para Arenas, en los últimos cuatro años "se ha hecho más por generar y movilizar vivienda para residentes que durante muchos de los años anteriores".

En este sentido, ha destacado especialmente las distintas vías extraordinarias que se han puesto en marcha para incrementar la oferta residencial, como la reconversión de locales, la división de viviendas, el incremento de alturas, los cambios de uso y otras fórmulas que han permitido obtener 2.028 viviendas.

"Estas más de 2.000 viviendas están reservadas para residentes y cuentan con precios limitados por ley de forma permanente", ha expuesto.

A su criterio, situar al residente como beneficiario prioritario de todas las políticas y planes de vivienda "debe ser un principio inamovible" para los próximos cuatro años y las legislaturas venideras.

El presidente de las inmobiliarias ha remarcado que 2.028 viviendas "no van a resolver por sí solas el problema de Baleares", aunque sí ha considerado que "demuestran que, cuando se habilitan nuevas vías y se eliminan determinados obstáculos, es posible generar oferta".

"Cada vivienda que conseguimos incorporar al mercado residencial cuenta. Son los primeros ladrillos de una estrategia que necesita consolidarse y crecer", ha añadido.

Desde Abini han sostenido que el déficit residencial acumulado en Baleares no puede corregirse de forma inmediata y que la política de vivienda "no puede medirse únicamente en una legislatura". Por ello, es "fundamental" mantener una estrategia sostenida en el tiempo que permita aumentar progresivamente la oferta.

Entre las prioridades, Abini ha apostado por impulsar nueva construcción, vivienda protegida y asequible, movilizar suelo, facilitar la rehabilitación y transformación de inmuebles, fomentar la colaboración público-privada y reducir los plazos administrativos.

Asimismo, Arenas ha insistido en que "la eficiencia en la gestión y el respeto al marco jurídico serán fundamentales para alcanzar la velocidad que requiere este enorme reto".

"Baleares necesita recuperar décadas de vivienda que no se ha generado al ritmo que necesitaba su población. Eso no se corrige en cuatro años, pero sí puede empezar a corregirse en cuatro años", ha resaltado.

Según Abini, el debate sobre vivienda debe centrarse en soluciones estructurales y sostenidas en el tiempo. El objetivo, ha resumido Arenas, debe ser que los residentes, y especialmente los jóvenes, puedan desarrollar su proyecto de vida en Baleares.

"Llegar hasta ahí será difícil y llevará tiempo, pero después de demasiados años sin avanzar lo suficiente, lo importante es que hemos empezado a poner los primeros ladrillos", ha concluido.