Récord en prevención de incendios forestales en Baleares: 1.138 hectáreas gestionadas en un año

Efectivos del Ibanat actúan en un incendio. - CAIB

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural realizó actuaciones de prevención de incendios forestales sobre 1.138 hectáreas en 2025, la cifra más elevada del registro histórico.

Durante el año pasado se actuó sobre 630 hectáreas en Mallorca, 267 en Menorca, 220 en Eivissa y 21 en Formentera. Por titularidad, 971,6 hectáreas corresponden a fincas privadas y el resto, 166,4 hectáreas, en terrenos públicos, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha celebrado que por primera vez se hayan superado las 1.000 hectáreas gestionadas en un solo año, "un hito histórico que demuestra que la prevención es una prioridad".

"Somos conscientes de que la mejor política contra los incendios forestales es la prevención, gestionando el territorio con anticipación, rigor técnico y corresponsabilidad", ha afirmado.

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha sostenido que los datos de 2025 "evidencian que la estrategia técnica aplicada funciona".

"Incrementamos superficie tratada, reforzamos los puntos estratégicos de gestión y avanzamos en planificación forestal sostenible. El objetivo principal es reducir la continuidad del combustible, generar paisajes más resistentes al fuego y facilitar el trabajo de los dispositivos de extinción ante escenarios cada vez más exigentes derivados del cambio climático", ha subrayado.

LAS AYUDAS FORESTALES

Las ayudas forestales han representado casi el 60% de toda la superficie ejecutada, con 674 hectáreas, lo que ha supuesto una inversión por de más de 2,2 millones de euros en la última convocatoria y casi un millón de euros más para la restauración de daños de la borrasca Juliette.

El trabajo directo a través de las brigadas del Institut Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha supuesto la ejecución de 366 hectáreas. Finalmente, a través de Tragsa se han gestionado 98 hectáreas forestales más.

Las tareas de prevención activa del combustible forestal también se reflejaron en el aumento de la tramitación de autorizaciones emitidas por el Servicio de Gestión Forestal, alcanzando 229 expedientes de franjas de defensa y logrando el máximo histórico de 64 informes técnicos de prevención.

Destacaron la ejecución de franjas auxiliares de defensa y fragmentación del combustible forestal (277 hectáreas), restauración post-perturbación ambiental como temporales, incendios (264 hectáreas), silvicultura preventiva en masa forestal (226 hectáreas), franjas de seguridad de infraestructuras (89 hectáreas), áreas preventivas estratégicas (51 hectáreas) y otras actuaciones preventivas (231 hectáreas).

Además, durante 2025 se intervinieron unas 12,5 hectáreas mediante quemas prescritas en Mallorca y Menorca, incluyendo zonas críticas como s'Albufera de Mallorca. De cara a 2026, la Conselleria tiene previsto intensificar esta estrategia gestionando 62 hectáreas más en zonas clave del archipiélago.