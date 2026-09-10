Recuperados 2.800 euros olvidados en un autobús de Palma

Un vehículo de la Policía Local en la plaza de Cort - CORT

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha localizado a la propietaria de una bolsa con más de 2.800 euros y documentación personal que había sido extraviada el pasado 4 de septiembre en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes.

Según ha informado el Consistorio, el hallazgo se depositó en la Oficina de Objetos Recuperados después de que alguien se olvidara una bolsa en un autobús de la línea 7. El conductor encontró el objeto durante su turno y lo depositó en la EMT, tras lo cual dos representantes de la empresa municipal acudieron a las dependencias de la Policía Local para hacer la entrega del efecto extraviado.

En la bolsa, los agentes de la Oficina de Objetos Recuperados localizaron dos pasaportes españoles, además de una cartera que contenía documentación, tarjetas bancarias y dinero. En el interior había de 2.829 euros.

Ante la imposibilidad de contactar por vía telefónica con la titular, el departamento de Relaciones Externas y Prensa de la Policía Local inició una investigación por las redes sociales hasta que consiguieron localizar una amistad en común, con lo que se permitió la comunicación directa con la propietaria.

La mujer, que se encuentra de vacaciones fuera de España, recibió la noticia con alivio y mostró su agradecimiento.