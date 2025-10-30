Recuperan 800.000 euros estafados en la compra de una vivienda en Palma

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo contra la ciberdelincuenta de la Guardia Civil de Baleares ha recuperado y devuelto a la víctima un total de 800.000 euros de dinero estafado en la compra de una vivienda en Palma, con el método conocido como 'man in the middle'.

Según ha señalado el Instituto Armado en una nota de prensa, este tipo de estafas cada vez son más comunes y se trata de un método en el que, con técnicas informáticas, los estafadores se entrometen en las comunicaciones entre las partes, en este caso, entre la inmobiliaria, el cliente y el despacho de abogados de este.

Cuando la inmobiliaria le remitió vía correo electrónico los datos del pago al cliente, los estafadores intervinieron las comunicaciones y a la víctima le llegó un correo idéntico al original pero con los datos de pago modificados, de modo que el pago se remitió a la cuenta de los estafadores.

El banco de la víctima recibió los justificantes de pago y la cadena de correos y se percató de que algo no cuadraba, de modo que alertó de la estafa. La inmobiliaria se personó inmediatamente en dependencias de la Guardia Civil de Calvià y presentó la denuncia.

El equipo contra la ciberdelincuencia activó el procedimiento de urgencia y bloqueó la transferencia bancaria. El Instituto Armado ha destacado que la rapidez a la hora de presentar una denuncia ante estos casos es fundamental para poder optar a recuperar el dinero. En lo que va de año, se han recuperado más de 2,5 millones de euros.