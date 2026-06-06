La red de refugios del Consell de Mallorca cierra la temporada alta con 17.400 usuarios, un 8% más. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de refugios que gestiona el Consell de Mallorca ha acogido a un total de 17.443 visitantes en temporada alta, que se corresponde con los meses de marzo, abril y mayo, frente a las 16.138 plazas ocupadas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un ocho por ciento más de excursionistas.

Esto supone una tendencia al alza en pernoctaciones en los meses de mayor afluencia, con 1.305 pernoctaciones más que en el año anterior, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Los datos concretos de ocupación de cada alojamiento entre los meses de marzo y mayo son Galatzó (2.821), Tossals Verds (3.085 estancias), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) y Coma d'en Vidal (150). Los siete refugios del Consell están ubicados en fincas públicas y ofertan un total de 264 plazas.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, durante una visita al refugio de Galatzó, se ha referido "a la excelente temporada de primavera de este año, que confirma la buena acogida que tienen estas instalaciones para los miles de visitantes nacionales e internacionales que quieren conocer los tesoros que ofrece la Serra de Tramuntana".

SE EXTIENDE LA TEMPORADA AL MES DE JUNIO

Por su parte, las reservas para el mes de junio registran un repunte importante, confirmándose la tendencia al alza de los últimos años de equiparación a los tradicionales meses de mayor afluencia de senderistas.

En concreto, las reservas para el mes de junio alcanzan las 3.924 plazas ocupadas, frente a las 3.042 registradas en 2024 en ese mismo mes, lo que supone un aumento de usuarios del 29 por ciento.

La primavera y el otoño (octubre y noviembre) son las épocas del año en las que se alcanzan las máximas de ocupación y en las que se roza el lleno total.

CERCA DE 3000 ESCOLARES VISITAN LOS REFUGIOS DE LA SERRA

Del total de 17.443 excursionistas que han recibido los refugios de Mallorca en marzo, abril y mayo, hay que sumar 2.981 estudiantes procedentes de centros escolares de la isla, que han pernoctado en estas instalaciones a lo largo del curso lectivo 2025-2026 a través de las diversas iniciativas educativas que promueve la institución insular.

En concreto, un total de 1.204 alumnos de Educación Primaria procedentes de 39 centros educativos de Mallorca, han disfrutado de 'Una Nit a la Serra', una iniciativa que permite al alumnado vivir una experiencia educativa y de convivencia en plena naturaleza, pasando una noche en el refugio de Galatzó.

Asimismo, otros 1.192 escolares han acudido a alguno de los refugios de montaña que gestiona la institución insular dentro del programa del Consorcio Serra de Tramuntana, a lo que hay que sumar 558 escolares a través de reservas directas que han realizado diferentes colegios e institutos privados de la isla.