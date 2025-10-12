La red viaria de Formentera recupera prácticamente la normalidad tras las lluvias - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red viaria de Formentera ha recuperado la normalidad tras las lluvias de este sábado, aunque hay todavía tramos de carretera afectados en la zona de Porto Salé, entre otras.

Según han informado este domingo desde el Consell Insular de Formentera, el sábado por la tarde bomberos, Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Debido a la acumulación de agua se tuvo que cortar la carretera en dirección a Es Cap y la carretera de Es Mal Pas.

En estos momentos, todas las vías están abiertas y se pide prudencia y evitar desplazamientos innecesarios.

Varias pruebas deportivas previstas para este fin de semana han sido canceladas.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha instado a mantener la precaución ante posibles nuevas incidencias por las lluvias y ha agradecido la labor de los servicios de emergencias y voluntarios de Protección Civil.