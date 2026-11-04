La redacción del proyecto para ampliar la depuradora de Vilafranca costará más de 200.000 euros

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PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua invertirá 200.557 en la redacción del proyecto de ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vilafranca.

A través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), el contrato se ha adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Garau Ingenieros y Aquatec Soluciones Medioambientales.

La intervención, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, responde a la necesidad de renovar el sistema general de saneamiento y depuración de Vilafranca, gestionado por Abaqua en colaboración con el Ayuntamiento.

La mayor parte de las instalaciones de la actual depuradora tienen más de 30 años de antigüedad y las características actuales de las aguas residuales, junto con la evolución prevista de la población, hacen necesaria una remodelación global del sistema.

El proyecto deberá definir las actuaciones necesarias para aumentar la capacidad de depuración y mejorar la calidad del agua tratada, con especial atención a la reducción de los nutrientes y de los sólidos en suspensión presentes en el efluente.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la sustitución del actual sistema de tratamiento biológico, basado en lagunas aireadas, por un sistema convencional de fangos activos, que permitirá modernizar el proceso de depuración, aumentando la calidad del efluente y adaptándolo a las nuevas normativas europeas.

Asimismo, se prevé construir un nuevo sistema de pretratamiento e incorporar una línea de tratamiento de fangos que incluirá los procesos de recirculación y purga, espesamiento y deshidratación de los fangos secundarios.

El proyecto también incluirá la renovación del colector general que transporta las aguas residuales desde el núcleo urbano hasta la depuradora, una actuación necesaria para mejorar el funcionamiento y la fiabilidad del conjunto del sistema de saneamiento.