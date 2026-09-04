La reforma integral de la estación de tren de Petra costará 4,68 millones de euros

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) para tramitar la contratación de las obras de reforma de la estación de Petra, con una inversión prevista de 4,68 millones de euros.

La actuación permitirá modernizar la estación y ofrecer un espacio más funcional, cómodo y adaptado a las necesidades de los usuarios, según ha explicado la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La iniciativa, ha explicado, forma parte del plan de inversiones en infraestructuras 'Illes en transformació' y contempla varias medidas para garantizar la accesibilidad y facilitar los desplazamientos de los viajeros, así como la adecuación del entorno para favorecer la conexión entre el vehículo privado y el tren.

De este modo, se reforzará la intermodalidad y se fomentará el uso del transporte público. También se contempla la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo en los terrenos adyacentes.

Las obras tendrán un plazo de ejecución previsto de diez meses. El expediente comprende el desarrollo de los trabajos, las indemnizaciones por las expropiaciones necesarias y la reserva del 1,5% cultural. SFM asumirá inicialmente el 100% del gasto, si bien podrá recibirse financiación procedente del factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares (REB) y de fondos Feder.

La reforma de la estación de Petra se suma a otras inversiones en el corredor ferroviario Palma-Manacor con las que el Govern busca aumentar la capacidad de la línea, facilitar el cruce de trenes e incrementar las frecuencias de cara al futuro. El nuevo punto de cruce, ha dicho Estarellas, también favorecerá la regularidad y la puntualidad de las circulaciones, aportando más flexibilidad a la explotación ferroviaria.