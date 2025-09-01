El refuerzo de efectivos policiales en Baleares se prolonga hasta final de octubre para atender la crisis migratoria

Archivo - Patera avistada por la Guardia Civil (Foto de archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

Salvamento Marítimo incorporará una nueva embarcación "en breve" y se está licitando un nuevo punto del SIVE en Formentera

En los próximos días se comenzará la instalación de las instalaciones modulares para atender a migrantes en los puertos

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha prolongado hasta finales de octubre el plan de refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Baleares durante los meses de verano, coincidiendo con la temporada turística, para atender la crisis migratoria.

El Ministerio del Interior ya amplió la vigencia de la conocida como Operación Verano durante el mes de septiembre y ahora ha decidido prolongarla un mes más después de que así lo solicitara la Delegación del Gobierno en Baleares.

La idea, según ha informado la propia Delegación en un comunicado, es que estos efectivos puedan colaborar "ante las nuevas circunstancias planteadas por la emergencia migratoria".

Ante "el mayor volumen de llegadas de pateras" que se ha producido durante las últimas semanas, el Gobierno también ha activado una serie de recursos adicionales en diferentes ámbitos para "ampliar y adaptar" la capacidad de respuesta de Baleares.

Entre ellas, tal y como ha destacado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, destaca la incorporación de una nueva embarcación a la flota de Salvamento Marítimo.

Interior, ha apuntado, también está ultimando los procedimientos para iniciar la licitación de un punto del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Formentera, lo que permitirá fortalecerla vigilancia marítima.

En los próximos días, ha apuntado, se comenzará con la instalación de las instalaciones modulares para la atención humanitaria de personas migrantes en los espacios cedidos por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera.

De forma paralela, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ampliado el convenio con Cruz Roja para la cobertura de los servicios básicos de atención sanitaria y de primeras necesidades destinados a los migrantes que están en tránsito hacia la península.

La declaración de emergencia aprobada a mediados de agosto por la Secretaría de Estado de Migraciones, ha recordado la Delegación del Gobierno, destina un presupuesto de 6,7 millones de euros para las distintas actuaciones previstas.

Estas incluyen la obra civil para las instalaciones modulares y la compra de material, la climatización y el mobiliario necesarios para su correcto funcionamiento. También los servicios de manutención, seguridad, limpieza, transporte y atención que se deriven del mismo