Registran varios inmuebles en Mallorca en una operación contra el blanqueo de capitales

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil están registrando varios inmuebles en diferentes puntos de Mallorca, entre ellos Palma, en el marco de una operación conjunta contra el blanqueo de capitales.

Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma y se encuentran bajo secreto de sumario, han indicado fuentes policiales.

Los registros han comenzado esta mañana en diferentes puntos de la isla supuestamente relacionados con un entramado de blanqueo de capitales.

Por el momento se desconoce el número de registros efectuados ni los efectos intervenidos. Tampoco ha trascendido la detención de ninguna persona sospechosa.