El reglamento de protección del medio nocturno de Eivissa evitará que la luz se proyecte hacia el cielo

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EIVISSA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El reglamento de protección del medio nocturno de Eivissa regulará la cantidad de luz emitida desde edificios públicos y privados, la proporción de luz azul y establecerá medidas para evitar que la luz se proyecte hacia el cielo o hacia espacios que no necesitan ser iluminados.

El Consell d'Eivissa ha presentado este miércoles el Reglamento de protección del medio nocturno que se llevará al pleno de octubre para su aprobación definitiva.

Según ha informado la institución en un comunicado, este reglamento desarrolla en el ámbito insular la Ley 3/2005, de protección del medio nocturno de Baleares, y establece las condiciones que deberán cumplir las instalaciones de iluminación exterior, tanto públicas como privadas, para prevenir y reducir la contaminación lumínica.

El Consell ha recordado que el documento es el resultado de un proceso de tramitación desarrollado durante años. Durante su exposición pública, se recibieron 38 alegaciones, analizadas y estudiadas para valorar su incorporación al texto definitivo.

Tras su entrada en vigor, se establecerán plazos de adaptación. Así, las instalaciones dispondrán de un máximo de cuatro años para adecuarse a las nuevas condiciones, mientras que determinadas instalaciones públicas podrán disponer de hasta ocho años.

También se prevé una primera fase de adaptación de los horarios de encendido y apagado de las dependencias existentes que se deberá completar en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor. Los ayuntamientos deberán elaborar sus planes de adecuación del alumbrado público planificando las actuaciones necesarias.

Uno de los elementos principales del reglamento es la zonificación lumínica de Eivissa, incluyendo el litoral, islas menores e islotes adyacentes. La clasificación establece cuatro categorías con distintos niveles de protección y requisitos sobre la intensidad o características de la luz artificial.

Así, las zonas E1 serán las de máxima protección e incluirán espacios naturales protegidos o lugares de interés astronómico. Las E2 corresponden principalmente a suelo rústico que no forma parte de áreas de máxima protección, mientras que las E3 comprenden los núcleos urbanos y áreas urbanizadas. Finalmente, las zonas E4 se reservan para espacios urbanos con una elevada actividad comercial, de ocio o de movilidad nocturna.

El reglamento identifica puntos de referencia que requieren de una protección especial por sus características astronómicas o de biodiversidad, como el entorno del Observatorio Astronómico de Cala d'Hort y el Parque Natural de ses Salines, entre otros.

Según han explicado, el objetivo no es reducir indiscriminadamente la iluminación, sino mejorar la calidad y evitar las emisiones de luces innecesarias.

Según las estimaciones, la adecuación de los sistemas de iluminación exterior pueden representar ahorros energéticos de entre el 50 y el 60 por ciento, en función de las instalaciones y las actuaciones a realizar.