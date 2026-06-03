La rehabilitación de las Cases del Retiro de Palma arrancará a finales de este año

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

Cort y el Govern firmarán en los próximos días un protocolo para la regeneración de Son Gotleu

La playa de Ciutat Jardí no contará con quiosco ni juegos de agua

PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de las Cases del Retiro de Palma, ubicadas en el bosque de Bellver, arrancarán a lo largo del tercer trimestre de este 2026 y costarán 1,8 millones de euros.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obras.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha asegurado que las actuaciones arrancarán en el tramo final de este año y que los 1,8 millones de euros que costarán provendrán íntegramente de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

"Es un paso más hacia la recuperación y la puesta en valor del patrimonio de la ciudad y hacia la creación de un gran bosque metropolitano", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Las obras permitirán recuperar un inmueble "de gran valor patrimonial, cultural y ambiental" gracias a la rehabilitación integral de sus dos plantas. Abarcarán también las zonas exteriores, donde se habilitará un aparcamiento y lugares de tránsito para los peatones.

Se harán siguiendo criterios de "eficiencia energética, accesibilidad universal y seguridad" y con el "máximo respeto" a los criterios de conservación.

Las Cases del Retiro, ha recordado, se integrarán en el futuro bosque metropolitano y en el jardín botánico, que abarcará otras zonas de la ciudad.

REGENERACIÓN DE SON GOTLEU

La Junta de Gobierno municipal también ha dado luz verde a la firma de un protocolo de intenciones con el Govern para llevar a cabo una regeneración urbana del barrio de Son Gotelu, que se materializará en los próximos días.

Aunque no ha ofrecido más detalles, la portavoz municipal ha explicado que estas actuaciones estarán vinculadas a la futura línea de tren entre Palma y Llucmajor.

Mediante este protocolo, las dos administraciones manifestarán su voluntad de coordinar esfuerzos para planificar y promover acciones que contribuyan "a mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la cohesión social".

Se enmarca, ha incidido, en la promesa realizada durante el reciente Debate del Estado de la Ciudad por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, respecto al plan para "revertir el deterioro" de los barrios.

PLAYAS DE CIUTAT JARDÍ Y CALA ESTANCIA

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente para la cesión temporal de los derechos de explotación de las playas de Ciutat Jardí y Cala Estancia.

Celeste ha recordado que son las dos únicas playas de Palma, de un total de cinco, cuya reciente licitación hasta 2029 quedó desierta. Ahora volverán a salir a concurso, con la novedad de que lo harán de forma conjunta, en un mismo lote que tendrá un canon de 107.000 euros anuales.

Además, en Ciutat Jardí se ha suprimido de los pliegos el quiosco y diferentes juegos de agua que estaban previstos inicialmente dado que el Ayuntamiento ha determinado que no son rentables. Sí se mantendrán las hamacas y las sombrillas.

"Cuando una concesión queda desierta tienes que plantearte qué está pasando, y nos encontramos con el hecho de que el estudio económico de Ciutat Jardí se nos disparó un poco, pues costaba más mantenerlo abierta que lo que generaba", ha apuntado la regidora.

Se trata, ha dicho, de una playa a la que tradicionalmente acuden los vecinos de la zona, que no usan lo suficiente los juegos o el quiosco como para que sean rentables económicamente.

EL DINO GOLF

Cuestionada acerca de una información publicada por 'Diario de Mallorca' unos días atrás, que da cuenta de una denuncia penal interpuesta contra un técnico municipal por ruidos en un local que forma parte del complejo del Dino Golf, Celeste se ha mostrado dolida.

"Me duele mucho ver que tenemos funcionarios trabajando de forma ingente, sobrecargados muchas veces, y que de golpe venga esto lo consideras bastante injusto, pero es una opinión. La justicia entiendo que demostrará que no hay ningún tipo de relación entre las actuaciones de un funcionario y la situación actual de una concesión caducada", ha dicho.

Sobre la posibilidad de que el complejo, ubicado en la Playa de Palma y donde el Ayuntamiento proyecta una gran zona verde, pueda permanecer abierto durante los meses de verano, ha dicho que deben "seguir con el calendario" establecido.

"Ya está puesto que en diciembre tenemos que entrar a hacer las obras, y antes tenemos que tenerlo preparado. Es un hecho que no tiene marcha atrás", ha sentenciado.

Se trata de un hecho inusual porque la gran mayoría de este tipo de conflictos se resuelven presentando recursos contenciosos administrativos contra el Consistorio, no mediante acciones penales que invariablemente deben ir dirigidas contra una persona física.