Reivindican el "trabajo en equipo" de administración, universidad y empresa ante los retos del mercado laboral balear

Encuentro informativo de Europa Press 'Formación y Empleo en Baleares. Una visión compartida'. - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la empresa privada, la universidad y la administración han reivindicado este jueves la necesidad de "trabajar en equipo" para afrontar los retos a los que se enfrenta el mercado laboral de Baleares.

Ha sido en el encuentro informativo de Europa Press, celebrado en la Cámara de Comercio de Mallorca y en el que han participado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo; la directora de la Unidad de Personas, Marca y Sostenibilidad de Banca March, Sonia Colino, y el director del Departamento Corporativo de Recursos Humanos en RIU Hotels&Resorts, Pere Torrens.

El representante de RIU se ha mostrado optimista ante la empleabilidad en el conjunto del archipiélago y ha instado a las administraciones, la universidad y las empresas a seguir "trabajando en equipo".

En la misma línea, Visiedo ha reclamado igualmente "más colaboración" entre las diferentes realidades. "La misión de la universidad es colaborar para mejorar el mundo y para mejorar la sociedad. Cuanto más colaboremos y cuanto más trabajemos conjuntamente empresas, universidades y administración pública, mejor", ha indicado.

La representante de Banca March ha coincidido en las apreciaciones del resto de intervinientes y ha animado a que las empresas, partiendo de su experiencia, a trabajar el orgullo de pertenencia, tanto a las propias empresas como a Baleares.

Desde el punto de vista de la administración, Catalina Cabrer, ha reivindicado los excelentes datos de empleo de Baleares y ha puesto en valor las políticas del Govern, "de seguir mirando a las empresas, adaptarse a su necesidad, proporcionar formación y retener el talento".

Los cuatro representantes, igualmente, han coincidido a la hora de poner en valor la formación permanente y continua de los trabajadores como una de las herramientas principales para afrontar los retos del empleo en Baleares.