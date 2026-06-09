El reloj de Cort volverá a funcionar este miércoles tras una parada por trabajos en la tercera planta del Ayuntamiento

Archivo - Reloj 'En Figuera' en la fachada de Cort. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reloj de la fachada del Ayuntamiento de Palma, conocido como En Figuera, volverá a funcionar este miércoles tras una parada técnica de dos días por unos trabajos que se están llevando a cabo en la tercera planta del Consistorio.

Según ha informado Cort, el reloj está parado desde este lunes por las actuaciones que se están llevando a cabo en la tercera planta del edificio, donde se están ejecutando las obras de adecuación de la futura sala de prensa municipal.

Aprovechando esta parada técnica, el relojero municipal ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento, revisión y limpieza del mecanismo y la maquinaria, con el objetivo de seguir garantizando su correcto funcionamiento y conservación.

El reloj volverá a ponerse en marcha mañana miércoles a primera hora, una vez finalicen las actuaciones necesarias en esta parte del edificio.