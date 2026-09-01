Rels B ofrecerá un concierto gratuito en Palma para celebrar la Diada de Mallorca y su nombramiento como Hijo Predilecto

Archivo - El cantante Rels B actúa durante un concierto en el Riyadh Air Metropolitano, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista mallorquín Daniel Heredia, popularmente conocido como Rels B, ofrecerá el próximo 11 de septiembre un concierto gratuito en Palma para celebrar la Diada de Mallorca y su nombramiento como Hijo Predilecto de Mallorca.

El espectáculo, organizado por el Consell de Mallorca, tendrá lugar a las 21.30 horas entre el Parc de la Mar y el Paseo Marítimo de la capital balear.

El propio Rels B ha anunciado en sus redes sociales la celebración del concierto, que será "totalmente gratuito hasta completar aforo" y al que ha invitado a "las islas vecinas" para celebrar su nombramiento como Hijo Predilecto de Mallorca.

El Consell de Mallorca, en un comunicado, ha señalado que el concierto también servirá como celebración de la Diada de Mallorca. "Es una celebración de todos los mallorquines y queremos que la ciudadanía pueda vivirla y disfrutarla en la calle, con cultura, música y con un artista que es un orgullo para nuestra isla", ha dicho el presidente insular, Llorenç Galmés.

"Rels B ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo y es un magnífico embajador de nuestra tierra. Que quiera volver a Mallorca para celebrar la Diada con todos nosotros y compartir con su gente un momento tan especial como el reconocimiento como Hijo Predilecto es una oportunidad para que toda la isla celebre conjuntamente este orgullo", ha subrayado.

El artista mallorquín será distinguido el 12 de septiembre como Hijo Predilecto de Mallorca, uno de los máximos reconocimientos que otorga el Consell de Mallorca, después de haber culminado el año "más especial" de su carrera.

Heredia es el artista español más escuchado fuera de nuestras España y se ha convertido "en un símbolo de su tierra en todo el mundo". En sus conciertos aprovecha para reivindicar 'La Isla', título de uno de sus álbumes más exitosos, y Mallorca, una de las grandes protagonistas de sus canciones.

En 2025, Rels B dedicó el concierto más especial de su gira 'A New Star World Tour' en su ciudad. Reunió a decenas de miles de personas en Son Moix, su primer estadio en España, en una noche multitudinaria ante su gente. Posteriormente, el pasado mes de julio, culminó la gira con el concierto más grande de su carrera en el estadio Metropolitano de Madrid.