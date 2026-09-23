La rentabilidad de una vivienda compartida en Baleares es de un 5,2%, frente al 4,2% del alquiler tradicional

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de una vivienda compartida en Baleares es de un 5,2% frente a la del 4,2% que ofrece el alquiler tradicional, según datos de julio de Fotocasa en relación a una vivienda de 80 metros cuadrados.

"El alquiler por habitaciones se está consolidando como una fórmula cada vez más atractiva desde el punto de vista de la rentabilidad, ya que permite obtener un rendimiento casi dos puntos porcentuales por encima del alquiler tradicional", ha afirmado la directora de Estudios y portavoz del portal, María Matos.

En el caso de Palma, la rentabilidad de una vivienda compartida se eleva hasta el 5,6%.

Según la experta, lo más significativo es que esta ventaja no se concentra en determinados mercados, sino que se reproduce en todas las comunidades autónomas.

Este fenómeno, ha explicado, responde también a un cambio en las necesidades de la demanda. "El elevado precio de acceder a una vivienda completa está impulsando fórmulas habitacionales más flexibles y asequibles, especialmente entre jóvenes, estudiantes y trabajadores desplazados", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha apuntado, para el propietario, alquilar por habitaciones permite optimizar el rendimiento del inmueble en un modelo que gana protagonismo.