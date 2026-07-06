La rentabilidad de la vivienda en Palma se sitúa en el 4,4% en el segundo trimestre del año

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PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de la vivienda en Palma se ha situado en el segundo trimestre del año en el 4,4%, según datos del portal inmobiliario idealista.

Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, los locales se mantienen en Palma como la inversión inmobiliaria más rentable, con un 6,8%. Por detrás se sitúan en la capital balear las oficinas (5,7%). Sólo los garajes (3,2%) se sitúan por debajo de los Bonos del Estado a 10 años (3,4%).

En toda España, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el segundo trimestre de 2026 hasta el 6,5%, ya que al finalizar la primavera de 2025 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%.

Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida supera en 2,6 puntos, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,4%).

Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable.

Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 10,9%, que se reduce desde el 11,5% que daba hace doce meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% (10,1% hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6%, frente al 6,7% de junio de 2025.