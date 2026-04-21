Representantes de Baleares, Catalunya y Occitania abordan en Palma la gestión deportiva y el alto rendimiento

Participantes en las Jornadas de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo celebradas esta semana en Palma. - CAIB

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Baleares, Catalunya y Occitania han abordado este martes en Palma la gestión deportivo, la formación y el alto rendimiento.

El encuentro de esta mañana ha tenido lugar en el marco de las Jornadas de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que se celebra del 20 al 22 de abril.

Estas jornadas, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, está permitiendo el intercambio de modelos de gestión deportiva y experiencias entre los diferentes territorios participantes.

Durante el encuentro de este martes, que ha tenido lugar en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (CTEIB), se ha presentado el modelo de trabajo del centro, poniendo en valor la estructura de apoyo a los deportistas y la coordinación con federaciones e instituciones deportivas.

A continuación, los asistentes han podido visionar el cortometraje 'Entrenant la Igualtat', una iniciativa de IbDona y la Fundació per a l'Esport Balear para promover la igualdad en el ámbito deportivo.

La jornada ha continuado con una ponencia del exatleta Mateu Cañellas, que ha abordado aspectos vinculados a la gestión deportiva y la promoción de la actividad física.

La jornada continuará con una comida de trabajo entre las delegaciones participantes y por la tarde los participantes asistirán al partido de La Liga entre el RCD Mallorca y el Valencia CF en el Estadi Son Moix.

El miércoles, último día de las jornadas, tendrá lugar una nueva sesión de trabajo en el Velòdrom Illes Balears, donde se prevé la evaluación conjunta de las actividades realizadas, la definición de propuestas de futuro y la clausura institucional del encuentro.