Representantes baleares del PP en el Parlamento Europeo, Congreso y Parlament intervendrán una jornada en A Coruña

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres representantes del PP de Baleares en distintas cámaras intervendrán este fin de semana en la 28ª jornada interparlamentaria, que han organizado los 'populares' en A Coruña.

El lema que ha escogido la formación para esta cita es 'Por lo importante' y a ella se espera que asistan varios representantes de PP de Baleares.

En un comunicado, el PP ha indicado que la diputada del PP en el Parlament Cristina Gil participará en una mesa titulada 'Por lo importante: Una vida segura'.

Más tarde será el turno del parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí, que hablará en la mesa 'Por lo importante: Un país en el que valga la pena trabajar'. Por último, se espera la diputada del PP en el Parlamento Europeo Rosa Estaràs debata en la mesa 'Por lo importante: Un gobierno limpio'.