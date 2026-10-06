Rescatadas 17 personas tras llegar en patera a Mallorca y Formentera

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas han sido rescatadas este martes tras llegar en patera a línea de costa de Cala Mondragó, en el municipio mallorquín de Santanyí, mientras que otras 13 han sido interceptadas en Camí des Mal Pas, en Formentera.

Según han informado desde Delegación de Gobierno, el primer suceso ha tenido lugar alrededor de las 09.10 horas de este martes y han intervenido efectivos de la Guardia Civil del puesto principal de Santanyí.

Posteriormente, a las 10.20 horas se han interceptado 13 personas, en Camí des Mal Pas (Formentera) y ha intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Todas las personas rescatadas eran de origen magrebí.