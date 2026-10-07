Rescatadas en las últimas horas 87 personas en cinco pateras que trataban de alcanzar Baleares

Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 87 personas que trataban de alcanzar Baleares han sido rescatadas en cinco pateras en las últimas horas y se añaden a los 17 inmigramtes que fueron interceptados este martes por la mañana, sumando un total de 104 personas rescatadas en las últimas 24 horas en aguas de Baleares.

Según informa la Delegación del Gobierno en el archipiélago, a las 22.44 horas la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y de Campos interceptaron a un total de doce personas de origen magrebí, en línea de costa en Cala Barca, en Santanyí.

Tan solo unos minutos después. a las 22.50 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 21 personas de origen subsahariano, a 0.5 millas al sur de la isla de Cabrera.

La última embarcación interceptada este martes llegó a las 23.05 horas, cuando Salvamento Marítimo rescató a un total de 27 personas de origen subsahariano a 4.6 millas al sur de la isla de Cabrera.

De madrugada, a las 00.43 horas y también al sur de la isla de Cabrera, Salvamento Marítimo rescató a un total de quince personas de origen magrebí. Posteriormente, a las 02.50 horas, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y Guardia Civil del Puesto Principal de Campos rescataron a 12 personas de origen magrebí, en línea de costa en Cala Galiota (Santanyí).