Rescatado un hombre en Formentera tras caer desde unos cuatro metros de altura en una playa

Asistencia a un precipitado en Es Caló, Formentera - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias de Formentera han intervenido en el rescate de una persona que se ha precipitado desde unos cuatro metros en Caló des Mort.

Según ha informado el Consell en un comunicado, el hombre ha sido trasladado al hospital. El aviso del 112 se ha recibido a las 11.15 horas, llegando al lugar un mando y dos bomberos del Consell, con un vehículo ligero y una autobomba urbana.

Un socorrista había podido acceder anteriormente a la zona con una moto acuática. El hombre ha sufrido un traumatismo en la cabeza y dolor cervical. Debido a su estado, se le ha evacuado por mar hasta la zona de un conocido hotel, donde ha sido subido a una ambulancia para llevarlo al hospital.