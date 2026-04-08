Rescatados 14 migrantes en una patera al sur de Formentera

Archivo - La Policía Nacional Detiene A Dos Personas Por Patronear Una Patera Hasta Mallorca.
Archivo - La Policía Nacional Detiene A Dos Personas Por Patronear Una Patera Hasta Mallorca. - POLICÍA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 23:10
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PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado al sur de Formentera a 14 personas migrantes que viajaban a bordo de una patera.

El rescate ha tenido lugar sobre las 20.45 horas de este miércoles, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La embarcación, en la que viajaban 14 personas de origen magrebí, ha sido localizada a cuatro millas al sur de la menor de las Pitiusas.

Con esta son 30 los migrantes arribados a las costas de Baleares en lo que va de semana, ya que el pasado lunes fueron interceptadas 16 en s'Estufador (Formentera).

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