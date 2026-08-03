Rescatados 26 migrantes a bordo de una patera al sureste de Cabrera

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 personas migrantes, de origen subsahariano, han sido rescatadas este lunes a bordo de una patera al sureste de la isla de Cabrera, en Mallorca.

Según la información de la Delegación del Gobierno en Baleares, el rescate se ha producido a las 07.17 horas a 3,7 millas de Cabrera. Han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Palma y Salvamento Marítimo.

Estas 26 personas se suman a las 25 que alcanzaron las costas de Baleares el pasado domingo en dos embarcaciones. Una llegó a Formentera con 17 migrantes y, la otra, a Mallorca con ocho personas a bordo.