Rescatan a cinco personas tras incendiarse una embarcación frente al Portitxol

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación se ha incendiado este viernes cuando navegaba frente al Portitxol, en Palma, con cinco personas a bordo, que han sido rescatadas.

El fuego se ha originado poco antes de las 17.00 horas por causas que se desconocen, según ha informado Salvamento Marítimo. Las cinco personas que se encontraban a bordo han sido rescatadas por la empresa titular de la embarcación.

Salvamento Marítimo ha movilizado dos embarcaciones hasta el lugar y, a causa de la magnitud de las llamas, ha supervisado el hundimiento de la embarcación para garantizar que se produjera con seguridad.

Está previsto que próximamente se retiren los restos de la embarcación. Por el momento, según Salvamento Marítimo, no suponen un riesgo para otros barcos debido a la profundidad de la zona.