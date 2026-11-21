Rescatan a un excursionista con dolor en el pecho entre Esporles y Banyalbufar - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un excursionista que presentaba un dolor en el pecho en el Camí de Correus, entre los municipios de Esporles y Banyalbufar.

Los hechos, según ha informado el servicio de emergencias, han ocurrido sobre las 14.00 horas de este sábado.

Efectivos de los parques de Sóller y sanitarios del SAMU 061, a bordo de un helicóptero, se han desplazado hasta la zona y han evacuado al excursionista.