Rescatan a un grupo de excursionistas en Sa Fosca durante el temporal

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un grupo de excursionistas en la zona de Sa Fosca, en el torrente de Pareis, durante el temporal.
El rescate tuvo lugar la noche del sábado, cuando Emergencias 112 todavía tenía activado la alerta naranja por inclemencias meteorológicas en la isla.
Un grupo de excursionistas se encontraba en Sa Fosca cuando uno de ellos sufrió una fractura en un tobillo y alertaron a los servicios de emergencias, ha informado Bomberos de Mallorca.
Hasta allí se desplazaron efectivos de los parques de Inca y de Sóller, cuya intervención duró cerca de dos horas y media y finalizó sobre las 23.00 horas.
La actuación fue especialmente laboriosa a causa de las condiciones adversas por el fuerte viento, la lluvia y la oscuridad.
UN SEGUNDO RESCATE
La mañana de este domingo, por otra parte, los bomberos han rescatado a otro excursionista en Sa Fosca. En este caso, ha saltado y también se ha roto un tobillo, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Son Espases.
Han intervenido efectos del parque de Sóller, que han hecho uso del helicóptero Milana.