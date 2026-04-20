Rescatan a un hombre que había caído por un acantilado en Cala Morell, en Menorca

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MENORCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consell de Menorca y la Policía Nacional de Ciutedella han rescarado a un hombre de avanzada edad que cayó por un acantilado en la zona de Cala Morell.

Según han señalado, los hechos ocurrieron el pasado jueves. Un testigo alertó a los servicios de urgencia de que una persona había caído desde unas rocas, aunque desconocía si había caído al agua o encima de las piedras.

Al lugar se trasladaron dos patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, donde vieron al hombre tendido sobre las rocas y quejándose de dolor en la pierna izquierda.

Los agentes consiguieron llegar hasta el hombre escalando por las piedras desde el nivel del mar. De la misma manera, la otra patrulla acercó el vehículo policial lo máximo posible a la zona en la que estaba la víctima, por si se necesitaba utilizar el kit de rescate acuático.

En ese momento, llegaron bomberos y pudieron extraer, con la colaboración de la Policía Nacional, al hombre gracias a una camilla. Tras evacuar al varón, se le trasladó a un centro hospitalario para atender sus heridas en la pierna.