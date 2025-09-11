Rescatan a una mujer tras sufrir un golpe de calor en el Barranc de Biniaraix

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a una mujer que ha sufrido un golpe de calor mientras realizaba una excursión por el Barranc de Biniaraix (Sóller).

Ha sido sobre las 13.30 horas de este jueves cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso, ha informado Bomberos.

Hasta allí se han desplazado efectivos del parque de Sóller y del Grupo de Rescate en Montaña (GRM) a bordo del helicóptero la Milana y han rescatado a la excursionista.

Se trata de una mujer de 51 años que ha tenido que ser trasladada por un golpe de calor al Hospital Universitario de Son Espases.