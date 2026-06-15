Rescatan a una persona tras caer el mar en Caló des Moro (Mallorca)

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

MALLORCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del parque de bomberos de Felanitx han rescatado este lunes a una persona de mediana edad después de que se haya caído al mar en Caló des Moro (Mallorca), según han informado Bomberos de Mallorca.

El operativo ha contado con la ayuda de 'La Milana', el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias, que ha trasladado al herido y a los sanitarios hasta el Hospital de Son Espases.