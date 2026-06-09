Rescatan a una persona tras precipitarse por un acantilado en el faro de Portocolom

Archivo - El helicóptero de los Bomberos de Mallorca.
Archivo - El helicóptero de los Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 9 junio 2026 16:16
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PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a una persona que se ha precipitado por un acantilado en el faro de Portocolom, en el municipio de Felanitx.

Los hechos, según ha informado el cuerpo de emergencias, han tenido lugar poco después de las 13.20 horas de este martes.

Hasta el lugar los hechos se han desplazado bomberos del parque de Felanitx, un sargento y el helicóptero la Milana.

Una vez rescatado, la víctima ha sido trasladada a una ambulancia donde ha recibido atención sanitaria.

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