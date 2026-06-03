Rescatan a los seis tripulantes de una lancha que se hundía frente a Portals Vells - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han rescatado a los seis tripulantes de una lancha que se estaba hundiendo frente a la costa de Portals Vells (Calvià).

Fue alrededor de las 16.00 horas del martes cuando el 112 recibió un aviso alertando de que una embarcación de recreo presentaba una vía de agua, ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

La embarcación Lima 1 de Protección Civil, encargada del servicio de vigilancia y socorrismo, se encontraba realizando una patrulla por la zona y encontró a los afectados, quienes realizaban señales de auxilio mediante aspavientos.

Una vez junto a la embarcación, los efectivos del servicio de emergencias constataron que la lancha se estaba comenzado a hundir por la zona de popa.

Los seis tripulantes fueron evacuados hasta Puerto Portals, mientras que la lancha fue remolcada hasta la costa.