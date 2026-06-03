Rescate con final feliz en Mallorca: salvan la vida a un cachorro que había caído a un pozo

Cachorro rescatado de un pozo. - BOMBEROS DE MALLORCA
PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han rescatado recientemente a un cachorro que había caído a un poco en Muro (Mallorca).
Según han indicado, gracias a la rápida actuación de los efectivos, el perro pudo ser rescatado sano y salvo.
Bomberos de Mallorca han recordado algunos consejos para evitar situaciones de riesgo para las mascotas, ahora que comienza el verano y muchas familias disfrutan de actividades al aire libre con sus animales.
- Microchip siempre actualizado: si se cambia de teléfono hay que avisar al veterinario.
- Placa con el teléfono en el collar: permite que cualquier persona localice a los propietarios en caso de pérdida.
- Zonas nuevas o que no se conocen: especial atención a pozos ocultos, desniveles o a la vegetación, que pueden convertirse en trampas invisibles.