Reserva de plaza en el bus Port de Sóller-Deià-Valldemossa-Palma: así puedes guardar tu asiento

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PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios con la Tarjeta Única o la Tarjeta Intermodal de la red TIB ya pueden solicitar la reserva de plaza para el autobús de la línea 203 Port de Sóller-Deià-Valldemossa-Palma, en la que se inicia una prueba piloto de servicio con reserva previa a partir del próximo miércoles, 1 de julio.

A partir de este viernes ya se puede hacer la reserva por teléfono. Se trata de uno de los refuerzos del transporte público que entran en vigor la próxima semana, dentro del plan iniciado para garantizar la movilidad de los residentes, y que forma parte de las mejoras impulsadas por el Govern, con más frecuencias, más buses y de mayor capacidad en la red TIB, según ha señalado en nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La prueba piloto del bus con reserva previa de plaza en la línea 203, una de las rutas con más expediciones completas de la red, se pone en marcha inicialmente en una frecuencia al día, en el tramo horario de mayor demanda de ciudadanos residentes y trabajadores en núcleos como Deià y Valldemossa, principalmente.

En concreto, este servicio de bus con reserva de plaza entra en funcionamiento el próximo miércoles, día 1 de julio, en el bus de 55 plazas que saldrá a las 15.00 horas del Port de Sóller y que efectuará parada a las 15.30 horas en Deià y a las 15.45 horas en Valldemossa, haciendo su recorrido habitual con todas las paradas.

Esta prueba piloto, que tiene el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los residentes en las líneas con una mayor presión, forma parte de un conjunto de actuaciones más amplio de mejoras en el transporte público.

Entre otros, este plan incluye la incorporación de seis autobuses de refuerzo este verano para ampliar el servicio en líneas de alta demanda en diferentes zonas de Mallorca, con incrementos de frecuencias de hasta el 43 por ciento en el caso de la línea 203 de Valldemossa a Palma. En total, el Govern ha ampliado la flota de la red TIB con 27 autobuses durante el último año y prevé incorporar ocho autobuses más este año.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha destacado los diferentes refuerzos introducidos en la red TIB, para dar respuesta a las necesidades de los residentes en la isla, de trabajadores que utilizan el bus para ir a trabajar, y el compromiso del Govern con la mejora del transporte público.

"Estas mejoras dan continuidad a un trabajo realizado de manera constante desde el primer día para mejorar la movilidad de los residentes y con el objetivo de que el transporte público sea cada día una alternativa real al vehículo privado", ha afirmado.

PRUEBA PILOTO: RESERVA DE PLAZA POR TELÉFONO O EN LA WEB

En esta prueba piloto de reserva previa de plaza en la línea 203 Port de Sóller -Deià-Valldemossa-Palma, los usuarios con Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal pueden realizar su solicitud por teléfono a partir de este viernes (línea 617 365 365, durante todos los días de la semana, de lunes a viernes de 06.00 a 22.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 08.00 a 22.00 horas) o, a partir del lunes, por vía telemática en la página web tib.org, donde tienen que estar registrados en el perfil de usuario TIB y TU. Una vez realizada la reserva, los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación de la plaza.

En una misma solicitud, los usuarios podrán reservar la plaza en el bus para siete días, toda una semana completa. Este nuevo sistema permitirá realizar la reserva con antelación, entre siete días y hasta 48 horas antes del servicio.

Así, para el bus del 1 de julio -primer día de funcionamiento de esta prueba piloto- se tiene que realizar la reserva antes del lunes día 29 a las 15.00 horas.

El sistema también permitirá cancelar una reserva, hasta tres horas antes del servicio. Hay que tener en cuenta que si un usuario ya tiene plaza confirmada y no utiliza el bus, si no ha cancelado previamente la reserva, no podrá realizar una nueva reserva durante la siguiente semana.

El Govern pone en marcha esta prueba piloto, con carácter experimental, tal como anunció la presidenta del Govern, Marga Prohens, el pasado lunes en el marco de la última reunión de la Mesa de Diálogo Social, convocada para realizar el seguimiento de los trabajos del Pacto por la Sostenibilidad y para definir las líneas de actuación que se continuarán desarrollando los próximos meses para avanzar hacia un modelo más sostenible y orientado al bienestar de los residentes.

NUEVOS REFUERZOS EN LÍNEAS DE ALTA DEMANDA

Esta iniciativa forma parte del conjunto de mejoras que el Govern impulsa en la red del TIB tras modificar las concesiones del servicio, con un incremento de presupuesto de 150 millones de euros durante el periodo 2024-2030, hecho que ha permitido incrementar el servicio de bus en un 50 por ciento, ampliar frecuencias e incorporar nuevos buses.

El refuerzo se ha destinado principalmente a las líneas de mayor demanda y más utilizadas por los residentes y, entre otros, incluye el servicio Aerotib entre municipios de la Part Forana y el aeropuerto de Palma durante todo el año, también en temporada baja.

Además de la prueba piloto, el Govern incorpora seis autobuses de refuerzo este verano en líneas de mayor presión de demanda, que incluye la misma línea 203.

Así, se incorpora un bus de refuerzo en esta ruta, que permitirá aumentar las frecuencias de Valldemossa a Palma en un 43 por ciento, y del Port de Sóller a Palma en esta línea en un 15 por ciento.

También se refuerza con un nuevo bus la línea 204 que conecta el Port de Sóller con Palma de manera más directa y rápida. Además, la línea 204 ya se reforzó con la incorporación de un nuevo autobús desde el mes de marzo pasado, dentro de las mejoras introducidas en varias líneas con la incorporación de catorce buses de alta capacidad.

Asimismo, en la zona de Ponent, a partir del 1 de julio también se incorpora un bus más en la línea 104 Magaluf-Palma, que ya se había reforzado este año al sumar dos nuevos autobuses adicionales desde el mes de junio pasado. Además, ahora también se incorpora un nuevo autobús a la línea 121 Andratx-Sant Elm, adaptado a la tipología de la vía.

Igualmente, en la zona Nord, se refuerza la línea 302 Can Picafort-Alcúdia-Palma, con la incorporación de un bus adicional de refuerzo a partir del próximo 1 de julio, en una ruta que también se había mejorado desde marzo puesto que ahora cuenta con vehículos de mayor capacidad. Asimismo, también se refuerza la línea 301 Port de Pollença-Palma con la inclusión de un autobús más de refuerzo.

Entre las mejoras introducidas, también en la zona de Llevant se ha reforzado este año la línea 401 Cala Millor-Manacor-Palma con la incorporación de buses de mayor capacidad.

El plan impulsado por el Govern para ampliar el transporte público ha supuesto no solo invertir en nuevos autobuses sino también contar con vehículos con más plazas para ampliar la capacidad del servicio en las líneas de mayor demanda, con un incremento de los buses de 18 metros, con hasta 75 butacas por vehículo.