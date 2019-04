Las reservas hídricas de Baleares bajan hasta el 64%

Publicado 10/04/2019 11:08:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El estado de las reservas hídricas de Baleares ha descendido tres puntos en marzo en relación al mes anterior y se ha situado en el 64 por ciento de media.

Según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pescas, únicamente Menorca experimenta un incremento, al pasar del 63 al 68 por ciento, ya que Mallorca (64%) e Ibiza (59%) pierden cuatro puntos cada una, y Formentera registra una caída del 11% y se sitúa en el 44%.

Este resultado provoca que la unidad de demanda (UD) de Formentera entre en situación de prealerta. No obstante, a efectos del índice de sequía, la situación sigue siendo de normalidad ya que las UD no cambian de situación hasta que no registran tres meses consecutivos con valores inferiores a los de los niveles de normalidad. Así, si la situación no mejora, Formentera podría entrar en situación de prealerta en mayo, igual que la UD Tramuntana Norte de Mallorca.

Las precipitaciones de otoño y principios de invierno y las pocas extracciones del invierno han permitido que las otras ocho UD de las Baleares se mantengan en situación de normalidad.

La Conselleria ha explicado que la situación general es ligeramente peor que la de hace un año, cuando las reservas hídricas se encontraban al 67 por ciento de media. En este sentido, señalan que, según datos de la Aemet, marzo de 2019 ha sido muy seco en todo el archipiélago. Sin embargo, los porcentajes interanuales siguen siendo de superávit en Menorca (136%) y Mallorca (102%), pero de déficit en las Pitiusas (93%).

Finalmente, el Govern ha advertido que la falta de precipitaciones hace suponer que "en el mes de abril la situación no mejorará".