Las reservas hídricas de Baleares caen al 45% en junio y Tramuntana Nord entra en prealerta

Mapa de reservas hídircas de Baleares. - CAIB

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares han caído hasta el 45% durante el mes de junio, dos puntos menos que en mayo, un descenso que coincide con la entrada de la unidad de demanda de Tramuntana Nord en situación de prealerta.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, el nivel de reservas se sitúa tres puntos por debajo del registrado hace un año, cuando alcanzaba el 48%.

Por islas, Mallorca registra unas reservas del 46%, frente al 47% de mayo; Menorca desciende del 42% al 34%, mientras que Eivissa pasa del 51% al 47%. En comparación con junio de 2025, Mallorca y Menorca presentan niveles inferiores, mientras que Eivissa mantiene unas reservas por encima de las registradas hace un año.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,420, por encima del 0,400 registrado tanto hace un año, como hace dos.

En cuanto a las unidades de demanda, Manacor-Felanitx es la única que mejora su índice, mientras que el resto registra descensos, especialmente Migjorn y Tramuntana Nord, que pasa de la situación de normalidad a prealerta.

Actualmente, el 9,5% del territorio, correspondiente a Formentera y Tramuntana Sud, se encuentra en situación de normalidad, mientras que el 80,4%, integrado por las unidades de demanda de Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord y Eivissa, permanece en prealerta. Asimismo, Es Pla continúa en situación de alerta.

En cuanto a los escenarios de sequía, no se han producido cambios durante el mes de junio. Cuatro unidades de demanda (Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Eivissa y Formentera) se mantienen en escenario de normalidad; cinco (Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn y Palma-Alcúdia) permanecen en prealerta, y Es Pla continúa en alerta.

POCAS PRECIPITACIONES EN JUNIO

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), junio ha sido un mes muy seco en Baleares, con una precipitación media de 0,3 litros por metro cuadrado, frente a los 16,5 litros habituales para este periodo.

Por islas, Mallorca ha registrado 0,1 litros por metro cuadrado frente a los 16,8 litros habituales; Menorca, 0,4 frente a 13,3; Eivissa, 0,1 l frente a 12,3; y Formentera, 1,4 frente a 6,4.

Pese a la escasez de precipitaciones registrada en junio, el porcentaje de precipitación acumulada interanual se mantiene en el 103% en el conjunto del archipiélago: el 99% en Mallorca, el 108% en Menorca y el 120% en las Pitiusas.

En cuanto a las temperaturas, junio ha sido muy cálido en Baleares, con una temperatura media de 24,5 grados y una anomalía positiva de 2,3 grados respecto a la media climática. Según la Aemet, se trata del cuarto mes de junio más cálido desde 1961.

La Conselleria prevé que las reservas continúen descendiendo durante julio, una evolución habitual en esta época del año debido al incremento del consumo y a la ausencia de precipitaciones significativas.